Атака на дом в Харькове: Зеленский сообщил, чем ударил враг и какие последствия (фото)
Оккупанты ударили по пятиэтажке в Харькове и полностью ее разрушили.
Для атаки по жилой застройке в Харькове 2 января российские войска применили две ракеты. Продолжается спасательная операция и сейчас известно о 13 пострадавших.
Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Ужасный российский удар по Харькову. Предварительно две ракеты. Просто по жилой застройке. Один из домов значительно поврежден. Сейчас продолжается спасательная операция, и привлекаются все необходимые службы», — говорится в заявлении президента.
По данным Синегубова, враг ударил по пятиэтажке и полностью разрушил ее, вспыхнул пожар. Также повреждены остекления окон и фасады в рядом расположенных домах.
Глава ОВА проинформировал, что количество пострадавших возросло до 13. В больницу доставлены шесть человек, среди них одна женщина — в тяжелом состоянии.
На месте попадания работают экстренные службы. Продолжается спасательная операция.
«К сожалению, именно так россияне относятся к жизни и к людям — продолжают убийства, и это несмотря на все усилия мира и прежде всего Соединенных Штатов в дипломатическом процессе», — добавил Зеленский.
Он акцентировал, что только Россия не хочет завершения войны и ежедневно делает все, чтобы она продолжалась. Именно поэтому президент подчеркнул важность продолжения поддержки Украины, ежедневное усиление противовоздушной обороны, позиций государства и защиты жизни людей.
Напомним, ранее 2 января стало известно, что россияне нанесли удар по жилой многоэтажке в Киевском районе Харькова. Местные власти сообщили о значительных разрушениях и по меньшей мере 12 пострадавших.