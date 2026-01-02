ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
796
Время на прочтение
2 мин

Атака на дом в Харькове: Зеленский сообщил, чем ударил враг и какие последствия (фото)

Оккупанты ударили по пятиэтажке в Харькове и полностью ее разрушили.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Разрушенная пятиэтажка в Харькове после ракетной атаки 2 января

Разрушенная пятиэтажка в Харькове после ракетной атаки 2 января

Дополнено новыми материалами

Для атаки по жилой застройке в Харькове 2 января российские войска применили две ракеты. Продолжается спасательная операция и сейчас известно о 13 пострадавших.

Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Ужасный российский удар по Харькову. Предварительно две ракеты. Просто по жилой застройке. Один из домов значительно поврежден. Сейчас продолжается спасательная операция, и привлекаются все необходимые службы», — говорится в заявлении президента.

По данным Синегубова, враг ударил по пятиэтажке и полностью разрушил ее, вспыхнул пожар. Также повреждены остекления окон и фасады в рядом расположенных домах.

Глава ОВА проинформировал, что количество пострадавших возросло до 13. В больницу доставлены шесть человек, среди них одна женщина — в тяжелом состоянии.

На месте попадания работают экстренные службы. Продолжается спасательная операция.

«К сожалению, именно так россияне относятся к жизни и к людям — продолжают убийства, и это несмотря на все усилия мира и прежде всего Соединенных Штатов в дипломатическом процессе», — добавил Зеленский.

Он акцентировал, что только Россия не хочет завершения войны и ежедневно делает все, чтобы она продолжалась. Именно поэтому президент подчеркнул важность продолжения поддержки Украины, ежедневное усиление противовоздушной обороны, позиций государства и защиты жизни людей.

Напомним, ранее 2 января стало известно, что россияне нанесли удар по жилой многоэтажке в Киевском районе Харькова. Местные власти сообщили о значительных разрушениях и по меньшей мере 12 пострадавших.

Дата публикации
Количество просмотров
796
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie