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Атака на энергетические объекты Днепропетровской области: погиб человек

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Атака на энергетические объекты Днепропетровской области: погиб человек

Обстрелы Украины. Коллаж ТСН.ua

Враг продолжает лупить по гражданским.

Армия РФ нанесла удар по энергетическим объектам Днепропетровской области. В результате атаки погиб человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Сострадание родным и близким", – добавил он.

На Днепропетровщине снова тревога, отмечает чиновник, поэтому следует находиться в безопасных местах.

Напомним, 25 декабря армия РФ устроила атаку по Украине на Рождество ракетами и беспилотниками. Целью вражеских ударов снова стала энергетика. В разных уголках страны раздавались взрывы.

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