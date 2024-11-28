Атака на энергосистему: нардеп ответил, сколько дней нужно на восстановление

По его словам, большинство сегодняшних атак было направлено на подстанции "Укрэнерго"

После очередной мощной воздушной атаки РФ сегодня, 28 ноября, 2-3 дня нужно на возобновление стабильной работы энергосистемы. Но в некоторых регионах на это может уйти больше времени.

Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк, передают Новости.live.

По его словам, большинство атак было направлено на подстанции "Укрэнерго".

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"Там, где были построены защитники, эти защитные сооружения сохранили дорогостоящее оборудование. Там, где защитные сооружения еще не построены, соответственно, были поражены трансформаторы большой мощности", — сказал он.

По прогнозам нардепа, на возобновление работы энергосистемы нужно двое-трое суток, но не во всех регионах.

"В некоторых регионах ситуация может быть более сложной, в некоторых — немного лучше. К вечеру "Укрэнерго" даст предварительную оценку причиненного ущерба", — отметил он.

Напомним, ночью и утром 28 ноября оккупанты нанесли удары по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками по объектам энергетики. Украинская ПВО уничтожила 76 крылатых ракет, три управляемых авиационных ракет и 35 дронов. Поэтому 28 ноября в Украине применили экстренные отключения света.

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