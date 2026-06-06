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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
54
Время на прочтение
1 мин

Атака на города РФ и оккупированные территории и извинения перед Грецией: главные новости ночи 6 июня 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Пожар в Мариуполе

Пожар в Мариуполе / © из соцсетей

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 июня 2026 года:

  • В Кронштадте после взрывов вспыхнули пожары: в Петербурге объявили угрозу БПЛА, дроны летели и на Москву Читать далее –>

  • В Мариуполе заявили об атаке на порт, в Сочи раздавались сирены из-за угрозы дронов Читать далее –>

  • На оккупированной Луганщине ограничили перевозки в Донецкую область и Крым: что известно Читать далее –>

  • В России заявляют об атаке на нефтебазу в Усть-Лабинске и работе ПВО в Тульской области (фото, видео) Читать дальше –>

  • МИД Украины извинился перед Грецией из-за морского дрона у острова Лефкада Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
54
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