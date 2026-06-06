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- Украина
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Атака на города РФ и оккупированные территории и извинения перед Грецией: главные новости ночи 6 июня 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 июня 2026 года:
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В Мариуполе заявили об атаке на порт, в Сочи раздавались сирены из-за угрозы дронов Читать далее –>
На оккупированной Луганщине ограничили перевозки в Донецкую область и Крым: что известно Читать далее –>
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МИД Украины извинился перед Грецией из-за морского дрона у острова Лефкада Читать далее –>
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