Атака на Харьков и пригород: ГСЧС показала фото последствий

Утром 25 декабря под прицелом врага оказался Харьков и пригород. Попадания были зафиксированы в нескольких районах города и области.

Об этом сообщает ГСЧС.

Последствия ударов по Харькову и пригороду

Подробности

Как отмечается, зафиксированы разрушения и повреждения зданий, а также 4 очага возгорания. В частности, в Основянском и Слободском районах Харькова горели 2 частных жилых дома.

Последствия ударов по Харькову и пригороду

По предварительным данным, пострадали 6 человек.

В ликвидации последствий вражеской атаки привлекались подразделения ГСЧС, Нацполиции, медики и коммунальные службы.

Последствия ударов по Харькову и пригороду

Напомним, сегодня, 25 декабря, россияне нанесли удар по Харькову. Это уже вторая атака с утра.

Читайте также: