Атака на Харьков: количество пострадавших резко возросло (новые фото)

Пострадала из-за ракетной атаки на Харьков

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В Харькове количество пострадавших из-за ракетного удара 18 апреля возросло до 82. Жертвой атаки стал один человек.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

«До 82 человек увеличилось количество пострадавших в Харькове, из них 6 детей. Всего погиб 1 человек», — говорится в заявлении ГСЧС.

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На месте удара также работают спасатели из Луганской области. Работы продолжаются.

Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по Харькову

Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по Харькову

Напомним, утром 18 апреля Россия обстреляла Харьков четырьмя баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Вражеская ракета ударила в многоэтажку, есть и разрушения вокруг. До этого момента было известно о 60 пострадавших.