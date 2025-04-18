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Атака на Харьков: количество пострадавших резко возросло (новые фото)
Среди пострадавших из-за российских ударов по Харькову — шестеро детей.
В Харькове количество пострадавших из-за ракетного удара 18 апреля возросло до 82. Жертвой атаки стал один человек.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
«До 82 человек увеличилось количество пострадавших в Харькове, из них 6 детей. Всего погиб 1 человек», — говорится в заявлении ГСЧС.
На месте удара также работают спасатели из Луганской области. Работы продолжаются.
Напомним, утром 18 апреля Россия обстреляла Харьков четырьмя баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Вражеская ракета ударила в многоэтажку, есть и разрушения вокруг. До этого момента было известно о 60 пострадавших.