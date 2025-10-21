- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака на Харьков, взрывы в России и отложение санкций против РФ: главные новости ночи 21 октября 2025 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 21 октября 2025 года:
Харьков снова под ударом: раздались по меньшей мере четыре взрыва, предварительно в Индустриальном районе Читать далее –>
Харьков под новой атакой: количество пострадавших возросло, разрушены частные дома Читать дальше –>
Конгресс США поставил на паузу санкционный законопроект против России – Politico Читать далее –>
Италия сигнализирует о готовности помочь Украине покупать американское оружие — Bloomberg Читать далее –>
Ночная атака дронов на Ростовщину: взрывы, поврежденные дома и двое раненых Читать далее –>