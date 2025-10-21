ТСН в социальных сетях

Украина
23
1 мин

Атака на Харьков, взрывы в России и отложение санкций против РФ: главные новости ночи 21 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 21 октября 2025 года:

  • Харьков снова под ударом: раздались по меньшей мере четыре взрыва, предварительно в Индустриальном районе Читать далее –>

  • Харьков под новой атакой: количество пострадавших возросло, разрушены частные дома Читать дальше –>

  • Конгресс США поставил на паузу санкционный законопроект против России – Politico Читать далее –>

  • Италия сигнализирует о готовности помочь Украине покупать американское оружие — Bloomberg Читать далее –>

  • Ночная атака дронов на Ростовщину: взрывы, поврежденные дома и двое раненых Читать далее –>

23
