Атака на Харьковщину и предварительная договоренность по Украинскому фонду в Европе: главные новости ночи 6 февраля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Оккупанты атаковали Харьковщину: разрушена гостиница, из-под завалов спасли людей Читать далее –>
- Враг боится беспилотников: в портах РФ введено чрезвычайное положение Читать далее –>
- Европейский парламент и Совет ЕС предварительно договорились о Украинском фонде Читать далее –>
- Город на Белгородщине атаковал "беспилотник ВСУ" Читать далее –>
- Иран начинает строительство четвертого ядерного реактора Читать далее –>
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