Атака на инфраструктурный объект Ровенской области: ГСЧС показала фото последствий

Враг в очередной раз атаковал Ровенскую область. В результате обстрела на объекте инфраструктуры возник пожар.

Об этом пишет ГСЧС Украины.

Вражеская атака в Ровенской области

В ночь на 3 ноября в результате вражеской атаки на объекте инфраструктуры возник пожар. К его ликвидации было привлечено 50 пожарных и 12 единиц техники.

Вражеская атака в Ровенской области

"Жертв и пострадавших в результате атаки нет", — отметили в ГСЧС.

Напомним, российские войска атаковали Ровенскую область в ночь на 3 декабря. Целью стал объект энергетической инфраструктуры.

Читайте также: