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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Атака на Ивано-Франковск: в селах громады разрушены дома (фото)

В нескольких населенных пунктах возле Ивано-Франковска значительные разрушения получили жилые дома.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Последствия атаки в Ивано-Франковск ночью 21 июля.

Последствия атаки в Ивано-Франковск ночью 21 июля. / © Facebook / Руслан Марцинкив

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В трех селах под Ивано-Франковском из-за российских обстрелов произошли повреждения гражданской инфраструктуры. Обошлось без пострадавших и погибших.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

"Последствия в одном из сел громады. Пострадавших нет", - подчеркнул чиновник.

ФОТО

РФ нанесла удар по Ивано-Франковску ночью 21 июля. / © Facebook / Руслан Марцинкив

РФ нанесла удар по Ивано-Франковску ночью 21 июля. / © Facebook / Руслан Марцинкив

В нескольких населенных пунктах есть повреждения жилых домов. / © Facebook / Руслан Марцинкив

В нескольких населенных пунктах есть повреждения жилых домов. / © Facebook / Руслан Марцинкив

Произошли повреждения гражданской инфраструктуры. / © Facebook / Руслан Марцинкив

Произошли повреждения гражданской инфраструктуры. / © Facebook / Руслан Марцинкив

В нескольких населенных пунктах есть повреждения жилых домов. / © Facebook / Руслан Марцинкив

В нескольких населенных пунктах есть повреждения жилых домов. / © Facebook / Руслан Марцинкив

РФ нанесла наибольший удар по Ивано-Франковску. / © Facebook / Руслан Марцинкив

РФ нанесла наибольший удар по Ивано-Франковску. / © Facebook / Руслан Марцинкив

В нескольких населенных пунктах есть повреждения жилых домов. / © Facebook / Руслан Марцинкив

В нескольких населенных пунктах есть повреждения жилых домов. / © Facebook / Руслан Марцинкив

Напомним, этой ночью армия РФ нанесла наибольший удар по Ивано-Франковску. Город атаковали российские ракеты и "Шахеды".

В ГСЧС уточнили, что российская армия массированно ударила по Прикарпатью. Последствия фиксируют и в Ивано-Франковске и в населенных пунктах области. По меньшей мере четыре человека получили ранения. Среди травмированных – ребенок.

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