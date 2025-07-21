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Атака на Ивано-Франковск: в селах громады разрушены дома (фото)
В нескольких населенных пунктах возле Ивано-Франковска значительные разрушения получили жилые дома.
В трех селах под Ивано-Франковском из-за российских обстрелов произошли повреждения гражданской инфраструктуры. Обошлось без пострадавших и погибших.
Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.
"Последствия в одном из сел громады. Пострадавших нет", - подчеркнул чиновник.
ФОТО
Напомним, этой ночью армия РФ нанесла наибольший удар по Ивано-Франковску. Город атаковали российские ракеты и "Шахеды".
В ГСЧС уточнили, что российская армия массированно ударила по Прикарпатью. Последствия фиксируют и в Ивано-Франковске и в населенных пунктах области. По меньшей мере четыре человека получили ранения. Среди травмированных – ребенок.