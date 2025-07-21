Атака на Ивано-Франковск: в селах громады разрушены дома (фото)

Последствия атаки в Ивано-Франковск ночью 21 июля. / © Facebook / Руслан Марцинкив

Реклама

Дополнено новыми материалами

В трех селах под Ивано-Франковском из-за российских обстрелов произошли повреждения гражданской инфраструктуры. Обошлось без пострадавших и погибших.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

"Последствия в одном из сел громады. Пострадавших нет", - подчеркнул чиновник.

Реклама

ФОТО

РФ нанесла удар по Ивано-Франковску ночью 21 июля. / © Facebook / Руслан Марцинкив

В нескольких населенных пунктах есть повреждения жилых домов. / © Facebook / Руслан Марцинкив

Произошли повреждения гражданской инфраструктуры. / © Facebook / Руслан Марцинкив

В нескольких населенных пунктах есть повреждения жилых домов. / © Facebook / Руслан Марцинкив

РФ нанесла наибольший удар по Ивано-Франковску. / © Facebook / Руслан Марцинкив

В нескольких населенных пунктах есть повреждения жилых домов. / © Facebook / Руслан Марцинкив

Напомним, этой ночью армия РФ нанесла наибольший удар по Ивано-Франковску. Город атаковали российские ракеты и "Шахеды".

В ГСЧС уточнили, что российская армия массированно ударила по Прикарпатью. Последствия фиксируют и в Ивано-Франковске и в населенных пунктах области. По меньшей мере четыре человека получили ранения. Среди травмированных – ребенок.

Дата публикации 09:19, 18.06.25 Количество просмотров 561 Усиление обстрелов гражданских городов! Офицер ВСУ рассказал о причинах и о том, как этому противостоять