Атака на Измаил: враг бил по портовой инфраструктуре
Российские войска атаковали портовую инфраструктуру Измаила, однако силы ПВО уничтожили большинство беспилотников и не допустили значительных разрушений.
Российские войска снова атаковали портовую инфраструктуру Измаила , однако силы противовоздушной обороны уничтожили большинство беспилотников.
Об этом сообщил оперативный штаб Измаильской районной государственной администрации .
Отмечается, что враг совершил очередное воздушное нападение на город. Благодаря эффективной работе ПВО большинство вражеских БПЛА было сбито. В результате атаки значительных разрушений удалось избежать.
После обстрела на местах работали спасатели. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали последствия атаки.
Власти поблагодарили силы противовоздушной обороны за защиту города, а также спасателей — за быстрое реагирование.
Напомним, что вечером РФ атаковала большой город Украины : есть повреждения энергосистемы.
В Николаеве под удар "Шахедов" попала энергетическая инфраструктура.