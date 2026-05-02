Украина
Атака на Измаил: враг бил по портовой инфраструктуре

Российские войска атаковали портовую инфраструктуру Измаила, однако силы ПВО уничтожили большинство беспилотников и не допустили значительных разрушений.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Измаил / © из соцсетей

Российские войска снова атаковали портовую инфраструктуру Измаила , однако силы противовоздушной обороны уничтожили большинство беспилотников.

Об этом сообщил оперативный штаб Измаильской районной государственной администрации .

Отмечается, что враг совершил очередное воздушное нападение на город. Благодаря эффективной работе ПВО большинство вражеских БПЛА было сбито. В результате атаки значительных разрушений удалось избежать.

После обстрела на местах работали спасатели. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали последствия атаки.

Власти поблагодарили силы противовоздушной обороны за защиту города, а также спасателей — за быстрое реагирование.

Напомним, что вечером РФ атаковала большой город Украины : есть повреждения энергосистемы.

В Николаеве под удар "Шахедов" попала энергетическая инфраструктура.

