Атака на Киев: что Россия изменила в подходе к массированным ударам

Россияне ночью атаковали Украину дронами и ракетами / © Associated Press

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В ночь на 2 июля российские захватчики запустили по Украине около шести баражирующих боеприпасов «Бандероль», которые по скорости похожи на крылатые ракеты.

Об этом сообщил глава управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Новости Live.

Как отметил Игнат, российские захватчики чаще стали применять «Бандероли».

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«Они также перехватываются. На них тоже нужно тратить средства. Как и на реактивные БПЛА, так и на „Бандероль“. Потому, без этого никуда. Рассчитываем, что украинская оборонка тоже будет иметь впоследствии больше средств. Возможно, совместное производство с нашими партнерами. Возможно, что-то свое для того, чтобы масштабировать производство этих средств и сделать их рациональными для ущерба», — сказал Игнат.

Атака по Украине 2 июля — последние новости

Россияне ночью атаковали Украину 496 дронами и 74 ракетами. ПВО обезвредила 476 БпЛА и 48 ракет.

Армия РФ одновременно применила баллистические, противокорабельные, крылатые и авиационные ракеты. В Воздушных силах говорят, что одной из особенностей атаки стало большое количество баллистики и реактивных беспилотников.

Под основным ударом был Киев — сейчас известно о 18 погибших и примерно 90 пострадавших. Также в городе разрушены многоэтажки и дома, а из-под завалов до сих пор деблокируют людей. Во многих районах города вспыхнули пожары.

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