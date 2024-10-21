Атака на Киев, Харьков, Кривой Рог и оккупация нового населенного пункта врагом: главные новости ночи 21 октября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Стало известно, какой населенный пункт оккупировал враг — Deep State Читать далее –>
- В Кривом Роге — трое пострадавших в результате вражеского удара Читать далее –>
- В Харькове возросло количество пострадавших в результате вражеских обстрелов Читать далее –>
- Взрывы в столице и атака беспилотников: известно по состоянию на этот час Читать далее –>
- Ночью в Украине летали вражеские дроны: где раздались взрывы Читать далее –>
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