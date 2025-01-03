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Атака на Киев и кружение по стране вражеских беспилотников: главные новости ночи 3 января 2025 года

Атака на Киев и кружение по стране вражеских беспилотников: главные новости ночи 3 января 2025 года

Находитесь в укрытии до отбоя воздушной тревоги

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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