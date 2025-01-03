Атака на Киев и кружение по стране вражеских беспилотников: главные новости ночи 3 января 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В воздухе кружат вражеские дроны: озвучена траектория движения Читать далее –>
- В Киевской области летают вражеские беспилотники: работает ПВО Читать далее –>
- В Киеве было громко: работали силы ПВО Читать далее –>
- В результате вражеской атаки падение обломков в Голосеевском районе — власть Читать далее –>
- Ночью в Украине раздавались взрывы: где было громко Читать далее –>
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