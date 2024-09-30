Атака на Киев: информация о реактивных шахедах не подтвердилась

Враг еще раз атаковал столицу беспилотниками.

По состоянию на данный момент, информация о реактивных шахедах не подтверждается – это обычные с обычными двигателями.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в сообщении в социальных сетях.

"Но смотря по Киевщине, измененная тактика использования, пытаются подольше быть в воздухе на средства маневров, чтобы истощать наших ребят, людей. Тактика не сработает, конечно", — добавил он.

Напомним, что воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО.

Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение.

Сохраняйте спокойствие.

"На Оболони работают силы ПВО. Несколько вражеских БПЛА находятся над столицей и возле нее. Оставайтесь в укрытиях!", — добавил глава Киева Виталий Кличко.

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Напомним, что ранее в Киевской области прозвучала серия взрывов.

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