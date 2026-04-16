Атака на Киев: увеличилось количество жертв и пострадавших

Ракета / © ТСН.ua

Реклама

По состоянию на 05.00 в Киеве зафиксированы многочисленные последствия вражеской атаки в нескольких районах города.

По данным мэра столицы Виталия Кличко , погибли два человека — 12-летний мальчик и 35-летняя женщина. Еще 18 жителей получили ранения, из них 11 госпитализировали, другим оказали помощь на месте или амбулаторно.

В Подольском районе произошло попадание в нежилое здание. Также зафиксировано падение отломков на нескольких локациях. В одном из жилых домов возник пожар на первом этаже, в другой многоэтажке взрывной волной повреждены окна. Обломки частично разрушили трехэтажное здание мини-гостиницы и повредили близлежащие дома.

Реклама

Отдельно сообщается о попадании обломков ракеты в шестой этаж 16-этажного жилого дома - без возгорания. Также из-за падения обломков частично разрушен частный дом. Из-под завалов спасатели достали ребенка и его мать и передали медикам.

В Оболонском районе повреждено офисное здание, произошло возгорание конструкций и припаркованных автомобилей. Во время повторного обстрела пострадали четверо прибывших по вызову медиков.

В Днепровском районе обломки ракеты рухнули на открытой территории. В Деснянском районе в результате падения обломков возник пожар в двухэтажном жилом доме.

В Киеве обломки ракеты также рухнули на двух локациях в Шевченковском районе. На территории возле жилого дома. И на детской площадке по другому адресу. Без пожаров.

Реклама

Экстренные службы продолжают работать на местах и ликвидируют последствия атаки. Жителей призывают оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

