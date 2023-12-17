Атака на "Киевстар": какие локальные сложности в работе оператора все еще возникают

Возобновление работы услуг происходит медленнее с соблюдением всех требований безопасности.

Мобильный оператор Киевстар после масштабной хакерской атаки все еще возобновляет работу услуг.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Какие услуги возобновлены по состоянию на сегодня, 17 декабря:

доступны услуги голосовой связи, в том числе в роуминге;

восстановлена мобильная передача данных;

начато восстановление доступа к M2M для бизнес-клиентов;

планируется как можно быстрее включить услугу SMS;

В компании признали, что в некоторых населенных пунктах, в частности в Киеве, все еще возникают сложности с доступом к "Домашнему Интернету".

"Это временно. Мы привлекли весь персонал, чтобы возобновить работу услуги как можно скорее. Так, пока происходит стабилизация сети, мобильная передача данных может работать медленнее. Это необходимо для безопасности", — подытожили в "Киевстар".

Напомним, 12 декабря в работе одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар" произошел масштабный сбой. Дело взялось расследовать СБУ.

В НБУ заверили, что, несмотря на масштабную кибератаку на "Киевстар", банковская система работала в штатном режиме.

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