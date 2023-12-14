Атака на "Киевстар": киберэксперт призвал всех абонентов сменить пароли – почему это важно

Эксперт по кибербезопасности Егор Аушев советует украинцам научиться заботиться о своей кибергигиене.

Из-за хакерской атаки на "Киевстар" персональные данные украинцев могли оказаться под угрозой, хотя сама компания это опровергает.

Как защитить свою личную информацию, рассказал соучредитель Cyber Unit Technologies Егор Аушев в интервью "NV Бизнес".

Он призывает украинцев научиться заботиться о своей кибергигиене.

Пароли нужно часто менять

"Человеку нужно дать понять, что вот есть password-менеджеры, где хранятся пароли. Таким образом, нужно помнить только один пароль от своего password-менеджера. Все остальные пароли должны быть разные, они должны храниться в надежном месте. Это важное правило", – говорит Аушев.

Также он советует менять пароли каждый полгода, максимум ежегодно – "чем чаще, тем лучше".

Пароли должны быть сложные и разные

"Могут сломать провайдера, или доставку еды какую-нибудь маленькую, а там у вас был такой же пароль, как и на банкинге. Этот пароль потом подбирается к вашим аккаунтам и используется против вас. То есть пароли должны быть разные", – объясняет эксперт.

По его словам, пароли должны быть сложными, "а не просто имя, фамилия, звездочка и так далее".

Потому он советует пользователям "Киевстара" изменить все свои пароли.

"Это ваша личная безопасность, безопасность ваших родных, безопасность ваших друзей, родственников, военных, например. Потому что вас могут сломать, чтобы получить доступ к военным, или соцсетям вашим, и понять, где находится тот или иной человек. Поэтому каждый человек сейчас является элементом национальной киберустойчивости. Это важно помнить", – подытожил Егор Аушев.

Напомним, 12 декабря в работе одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар" произошел масштабный сбой. Дело взялось расследовать СБУ.

В НБУ заверили, что, несмотря на масштабную кибератаку на "Киевстар", банковская система работает в штатном режиме.

Сегодня, 14 декабря, в "Киевстаре" заявили, что в настоящее время более 90% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории возобновили свою работу.

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