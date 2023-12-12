Атака на "Киевстар" повлияла и на "Ощадбанк": какие последствия

Сейчас не работает незначительная часть банкоматов и POS-терминалов банка.
Из-за сбоя в работе "Киевстара" 12 декабря не работает часть банкоматов и терминалов "Ощадбанка".
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на комментарий от пресс-службы банка.
В пресс-службе финансового учреждения рассказали, что масштабный сбой сервисов оператора мобильной связи "Киевстар" привел к нетрудоспособности незначительной части банкоматов, POS-терминалов и информативно-платежных терминалов "Ощадбанка".
"Полное возобновление их работы произойдет после ликвидации сбоя сервисов компании "Киевстар", – сообщили в "Ощадбанке".
Хакерская атака 12 декабря
Напомним, утром 12 декабря в работе "Киевстара" был зафиксирован масштабный сбой, причиной которого стала мощная атака хакеров. Так, невозможно совершать звонки и отправлять сообщения; пострадал проводной Интернет и не работает сайт компании.
Сбой в работе "Киевстара" отчасти повлиял на работу некоторых терминалов и банкоматов "ПриватБанка".
А в monobank заявили о мощной хакерской атаке на себя.
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