Атака на "Киевстар": в СБУ рассказали важные подробности взлома и кто на самом деле за ним стоит

СБУ при расследовании масштабной кибератаки на одного из крупнейших украинских телекоммуникационных операторов "Киевстар" пришла к выводу, что за атакой стоит не просто хакерская группировка, а непосредственно российская военная разведка — ГРУ.

Ответственность за масштабную кибератаку на "Киевстар" лежит непосредственно на российском ГРУ, а группировка SandWorm является лишь исполнителем преступных приказов.

Об этом рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью "Укринформу".

"Мы понимаем, что здесь было одно из двух. Или им (российским хакерам – ред.) помогали специалисты российской компании "Beeline", ведь у них с "Киевстар" инфраструктура построена по одному принципу, они фактически идентичны. Или есть практика, когда в штат берут ИТ-специалистов из конкретной отрасли, которые знают, как построена система, как управлять определенными процессами, мы видели это после того, как они двигались внутри сети "Киевстар", где годами можно теряться, а они четко знали, куда идут. ", – рассказал Витюк.

По его словам, несмотря на то, что ответственность на себя взяли телеграмм-группы "Солнцепек" и "Джокер ДНР", которые позиционируют себя как добровольные хакеры-активисты, на самом деле это лишь попытка легализации деятельности российских спецслужб. СБУ давно идентифицировала эти группы как работающие с ГРУ РФ.

"На самом деле, это просто легализация деятельности ГРУ ГШ, такие каналы есть и у ФСБ", — отметил начальник Департамента кибербезопасности СБУ.

Кроме этого, у СБУ есть другие доказательства причастности ГРУ: "Это определенный почерк, использование специально созданных программных продуктов, инфраструктуры, которая использовалась для скачивания файлов. По всем этим признакам мы атрибировали атаку именно к SandWorm".

Как продвигается следствие по атаке на "Киевстар"

"В этом уголовном производстве нужно провести ряд экспертиз по полученным убыткам, по пораженным системам. Ведь была уничтожена информация с большого количества физических и виртуальных серверов, многие компьютеры были полностью вытерты. Кроме того, направлены соответствующие запросы к нашим международным партнерам и спецслужбам для получение определенной информации", — рассказал Илья Витюк.

Он объяснил, что на основе этих материалов дальше будут оглашаться подозрения и будет направляться обвинительный приговор в суд. Этот случай будет также направлен в Международный уголовный суд.

"В кейсе "Киевстар" будут подозрения членам группировки SandWorm, которая является воинской частью 74455 ГРУ, руководителю этой воинской части, а также руководству ГРУ ГШ. Сейчас не могу раскрывать все карты", — заметил Витюк.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка заявило, что российские хакеры якобы находились в системе украинского мобильного оператора "Киевстар" по меньшей мере с мая 2023 года, готовясь к масштабной кибератаке.

Однако сам "Киевстар" не подтвердил эту информацию. "Киевстар" не подтверждает информацию о якобы многомесячном доступе хакеров "внутри" компании к личным данным абонентов и их утечке. Официальное расследование кибератаки на сеть "Киевстар", которая произошла 12 декабря 2023 года, продолжается, и рассматриваются и озвучиваются разные версии, однако до официального завершения расследования ни одна из них не может считаться окончательной", – подчеркнула спикер компании Ирина Леличенко.

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