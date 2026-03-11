- Дата публикации
-
Атака на ключевой завод в Брянске: что будет с производством "Искандеров"
Последствия удара по заводу «Кремный Эл» в Брянске могут быть достаточно ощутимы для россиян.
Поражение предприятия по производству электроники в российском городе Брянске может приостановить производство новых ракет. В частности, речь идет об «Искандерах», к качеству которых будет возникать все больше вопросов.
Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.
По его словам, предприятие играет немаловажную роль в производстве электроники для российского ракетостроения.
«Этот Брянский завод — это электроника. А электроника — это высокие технологии и ракетостроение. Без этой российской электроники становится труднее „упаковать“ западные микрочипы, которые снабжаются серыми схемами», — пояснил Кузан.
Удар может повлиять и на ракету «Изделие-30», добавляет эксперт, которую россияне потенциально могли использовать из фронтовой авиации.
По словам Кузана, после предварительных атак завод достаточно быстро возобновлял работу, однако в этот раз зафиксировано полное разрушение одного из производственных цехов, что может существенно усложнить возобновление производства.
Эксперт добавляет, что поражение объекта скорее приостановить производство оружия. Кроме того, будут вопросы качества ракет и другой военной техники.
Удар по Брянску — что известно
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, ВСУ ударили по важному объекту в Брянске РФ. Речь идет о заводе, производящем системы управления для всех видов российских ракет. О результатах сделки главе государства доложил главнокомандующий ВСУ.
Генштаб ВСУ подтвердил удар по Брянскому заводу микроэлектроники «Кремной Эл», который важен для производства высокоточного российского оружия. Предприятие производит полупроводники и микросхемы — фактически «мозги» ракет, в частности, «Искандеров». Зафиксированы поражения цели и значительные повреждения производственных мощностей. Масштабы ущерба уточняются.