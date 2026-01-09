Атака на конкретный регион: почему Россия кардинально изменила тактику ударов

Ракетные удары РФ

Реклама

Вместо хаотических обстрелов российские оккупанты перешли к тактике концентрированных ударов по конкретным регионам, атакуя фактически со всех географических векторов. Модернизация российского оружия и непрерывное производство позволяют врагу поддерживать высокую интенсивность приступов. Главной задачей Москвы остается энергетический паралич Украины и погружение страны в тотальный локдаун.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в комментарии 24 Канала пояснил, что россияне пытаются добиться того, чтобы на западе страны был профицит энергии, а на востоке, юго-востоке, юге — дефицит энергии.

Как изменилась тактика врага?

Дмитрий Жмайло пояснил, что по темпам производства и модернизации Россия выходит на показатель 190 дронов в сутки. Это касается «Шахедов», обманок «Гербера». Начиная с 2022 года они в 5 раз увеличили эту составляющую. Кроме того, применение ракетного вооружения уменьшилось примерно с 1645 единиц до 1330 в год, сравнивая 2024 и 2025 год.

Реклама

Несмотря на усовершенствования, сделанные китайскими специалистами, технологиями, эффективностью украинских систем ПВО все равно осталась высокой. Она была адаптивна. Были прилеты, идет очень тяжелая зима. Россияне угрожали, что украинцы останутся без света и тепла. Однако нельзя сказать, что света нет вообще, и неделю или месяц невозможно ничего восстановить.

«Понимая, что у нас недостаточно систем ПВО, враг концентрируется, выбирает один регион. Все то, что раньше он распылял по всей территории Украины, пытается парализовать инфраструктуру, чтобы увеличить время на восстановление последствий этих атак», — подчеркнул эксперт.

В частности, это была Одесса, 7-8 января — Днепропетровщина. Таким образом, враг надеется погрузить отдельные регионы в локдауны. Пуски происходят фактически по всем направлениям.

Он больше переносит концентрацию именно на южные регионы, несколько на восточные регионы. Также у него есть глобальная идея, чтобы разрывать наш энергомост по Днепру, чтобы на западе страны был профицит энергии, а на востоке, юго-востоке, юге — дефицит энергии», — отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Реклама

Поскольку не удалось массированными атаками добиться этого эффекта, Россия теперь концентрируется именно на отдельных регионах. Таким образом, захватчики пытаются усилить давление и повлиять на украинцев, чтобы изменять их мнение относительно завершения войны, чтобы было больше призывов, протестов, чтобы люди требовали возвращения света, чтобы росло социальное напряжение.

Напомним, в пятницу, 9 января, армия России нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Захватчики применили ударные БПЛА, ракеты морского и наземного базирования. В частности, баллистику средней дальности. Основным направлением этой атаки была Киевская область.

Кроме того, вечером 8 января Россия впервые за войну ударила по Львову баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Город расположен менее чем в 70 км от границы с Европейским Союзом. По данным военных, ракета «Орешник» двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тыс. км/ч, что является «сверхвысокой скоростью».