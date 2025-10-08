- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 462
- Время на прочтение
- 2 мин
Атака на Днепропетровскую область: есть пострадавшие и разрушения (фото)
Под российской атакой оказались Криворожский, Никопольский и Синельниковский районы.
Российская армия атаковала дронами Днепропетровскую область в ночь на 8 октября. Из-за вражеских ударов пострадали люди, возникли пожары и была повреждена инфраструктура.
Об этом сообщили глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Во время атаки на Криворожский район сначала оккупанты попали по Зеленодольской громаде, после чего массированно атаковали дронами Новопольскую громаду.
Пострадали женщина и мужчина. Их забрали в больницу в состоянии средней тяжести.
Вспыхнули пожары, которые уже потушили. Повреждена инфраструктура.
Кроме того, враг обстрелял Никополь и Марганец из систем «Град», применял FPV-дроны и артиллерию. Пострадали 18-летняя девушка и мужчины в возрасте 26 и 45 лет. Всех госпитализировали.
Возник пожар, который удалось ликвидировать. Повреждены предприятие, религиозная организация, 15 частных домов и пятиэтажка, три хозяйственные постройки, шесть авто, газопровод.
В Синельниковском районе российские дроны атаковали Межевскую и Покровскую громады. Произошло возгорание на балконе многоквартирного дома. Частично был разрушен частный дом, еще шесть — повреждены.
Силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровской областью 29 вражеских беспилотников.
Напомним, в ночь на 8 октября российские войска осуществили массированную атаку дронами на Кривой Рог. Глава Совета обороны города Александр Вилкул информировал, что к Кривому Рогу приближалось около 30 ударных дронов типа «Шахед». В городе раздавались взрывы.