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Атака на Кривой Рог: БпЛА и ракеты атаковали предприятия, есть погибшие и раненые
Оккупанты выпустили ракеты и ударные дроны по Кривому Рогу — власти сообщили первые детали атаки.
В ночь на воскресенье, 16 августа, российские войска нанесли комбинированный удар по Кривому Рогу. В результате атаки повреждены два промышленных предприятия. По меньшей мере, один человек погиб, еще 13 человек получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
«Количество раненых в Кривом Роге выросло до 13. В тяжелом состоянии в больницу доставили 48-летнего мужчину. 10 человек госпитализированы в состоянии средней сложности. Другие пострадавшие проходят обследование», — отметил он.
Атака по Украине 16 августа — что известно
Российские войска в ночь на 16 августа выпустили для атаки по Украине 106 дронов и ракеты разных типов — противокорабельные «Ониксы», баллистические «Искандер-М»/С-400/KN-23 и управляемые авиаракеты Х-59/69, сообщают Воздушные силы ВСУ.
ПВО удалось сбить три ракеты Х-59/69 и 85 враждебных БпЛА. Однако есть попадания в 13 местах, в трех — упали обломки. Основным направлением удара этой ночью были Киевская, Полтавская и Днепропетровская области.
В Киеве от атаки пострадали два человека. В Оболонском районе загорелся рынок, в Голосеевском — нежилое здание.
В Белгороде-Днестровском на Одесчине в результате российской атаки повреждены три пятиэтажки. Предварительно один человек травмирован.