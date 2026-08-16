Атака на Кривой Рог: БпЛА и ракеты атаковали предприятия, есть погибшие и раненые

Последствия атаки

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В ночь на воскресенье, 16 августа, российские войска нанесли комбинированный удар по Кривому Рогу. В результате атаки повреждены два промышленных предприятия. По меньшей мере, один человек погиб, еще 13 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

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«Количество раненых в Кривом Роге выросло до 13. В тяжелом состоянии в больницу доставили 48-летнего мужчину. 10 человек госпитализированы в состоянии средней сложности. Другие пострадавшие проходят обследование», — отметил он.

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Атака по Украине 16 августа — что известно

Российские войска в ночь на 16 августа выпустили для атаки по Украине 106 дронов и ракеты разных типов — противокорабельные «Ониксы», баллистические «Искандер-М»/С-400/KN-23 и управляемые авиаракеты Х-59/69, сообщают Воздушные силы ВСУ.

ПВО удалось сбить три ракеты Х-59/69 и 85 враждебных БпЛА. Однако есть попадания в 13 местах, в трех — упали обломки. Основным направлением удара этой ночью были Киевская, Полтавская и Днепропетровская области.

В Киеве от атаки пострадали два человека. В Оболонском районе загорелся рынок, в Голосеевском — нежилое здание.

В Белгороде-Днестровском на Одесчине в результате российской атаки повреждены три пятиэтажки. Предварительно один человек травмирован.

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