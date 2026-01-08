- Дата публикации
Атака на Кривой Рог: россияне ударили баллистическими "Искандерами" по многоквартирным домам
Кривой Рог под баллистической ракетной атакой.
Вечером 8 января российская армия ударила двумя баллистическими «Искандерами» по многоквартирным домам Кривого Рога. Уже известно о раненых.
Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
Оккупанты ударили двумя баллистическими «Искандерами» по многоквартирным домам.
«Оказывается помощь пострадавшим. Все понимаем, все работаем», — сообщил он.
По предварительной информации от местных жителей и пабликов, среди раненых есть дети и пенсионеры.
«Люди помогают эвакуировать маломобильных жителей. Все под звуки «Шахедов», — сообщает СВОЇ Кривий Ріг.
На город также летит группа «Шахедов» с юга.
«Новые группы БпЛА в сторону Кривого Рога!» — Сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Напомним, ночью Кривой Рог подвергся одной из самых мощных комбинированных атак РФ. Без света остались десятки тысяч местных жителей, больницы работают на генераторах, часть районов имеет проблемы с энергоснабжением.