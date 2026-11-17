Крымский мост / © Associated Press

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Украина серьезно повредила Керченский мост перед встречей Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае. Для удара использовали украинские ракеты Фламинго и Нептун, обойдя ограничения на системы Starlink и Starshield.

Об этом сообщает The Times.

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Символический удар и отказ от Starlink

По данным издания, атаку спланировали специально для того, чтобы ослабить позицию российского лидера перед саммитом в Китае. Кроме того, миссия продемонстрировала, что украинские силы больше не зависят от спутниковых сетей Илона Маска для наведения дальнобойного оружия.

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«Мы планировали это как символический жест накануне встречи Трампа, Путина и Си — чтобы показать, что Путин слаб», — заявил один из украинских офицеров, участвовавший в операции.

Журналисты отмечают, что Украина обошла недавние ограничения США на спутниковую связь и создала собственную систему передачи сигнала через дроны.

«Американцы пытались парализовать нашу связь, чтобы мы не могли проводить подобные операции. Но эта миссия доказала, что мы можем самостоятельно разработать собственные каналы связи для передачи радиосигналов. Впервые в истории мы использовали все эти дроны, чтобы передать видеосигнал ракетам — и они смогли попасть именно в те точки моста, которые требовались. Мы показали, что способны проводить такие операции без Starlink», — подчеркнул офицер.

Как проходила совместная спецоперация

По информации украинских военных, удар стал результатом сложной координации сразу нескольких структур:

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ракетных войск;

операторов дронов 7-го Центра глубоких ударов («Птицы Мадьяра») и 1-й бригады специальных операций Сил беспилотных систем;

Службы безопасности Украины (СБУ);

Военно-морских сил и сил специальных операций.

Отмечается, что операция началась в ночь на понедельник с массированной атаки сотен дронов по российским и оккупированным территориям. Беспилотники поразили системы ПВО и нефтеперерабатывающие заводы и заставили россиян израсходовать запасы ракет-перехватчиков перед основным ударом по мосту.

Значение украинских ракет для последующих ударов

Издание напоминает, что 19-километровый мост стоимостью 3,7 миллиарда долларов, открытый в 2018 году, должен был закрепить контроль Москвы над оккупированным Крымом. Теперь же его поражение называют одним из самых больших репутационных ударов по российскому руководству.

Отдельно журналисты акцентируют внимание на развитии украинского оборонно-промышленного комплекса: если в начале полномасштабного вторжения в 2022 году Киев критически зависел от западных поставок, то сейчас самостоятельно производит более 50% необходимого вооружения.

В The Times отмечают, что легкость, с которой украинские ракеты Фламинго и Нептун преодолели эшелонированную противовоздушную оборону моста, создает новые вызовы для Москвы, ведь под угрозой ударов украинским оружием теперь оказываются и цели непосредственно в российской столице — в частности Кремль или штаб-квартира.

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Атака на Крымский мост — последние новости

Напомним, удары Сил обороны Украины по Крымскому мосту 16 и 17 ноября могут существенно усложнить поставки русских войск на юге.

После атаки на Крымский мост обрушилась в воду арка автомобильной части. По обнародованной информации, конструкция получила критические повреждения после удара, из-за чего пролет автомобильного участка обрушился.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 17 ноября оккупационные власти Крыма заявили о повторной атаке на Крымский мост и приостановлении движения транспорта. Местные паблики сообщают о возможной деформации переправочных конструкций.

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