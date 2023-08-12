Атака на Крымский мост: в МИД РФ истерически угрожают "ответом"

Представитель МИД России Мария Захарова объявила обещание "дать ответ" за взрывы на Крымском мосту, которые прогремели в субботу, 12 августа.

Заявление представительницы внешнеполитического ведомства государства-агрессора цитируют российские пропагандисты.

Она повторила заявление российских военных о том, что атака на Крымский мост, который используют оккупанты в логистических целях, была совершена зенитной управляемой ракетой С-200, переработанной в ударный вариант.

Захарова заверила, что попадания в переправу, соединяющую оккупированный полуостров с Российской Федерацией и служащую транспортной артерией для снабжения боеприпасами и военной техникой, не было.

Также пресс-секретарь МИД РФ заявила об отраженной силами российской ПВО атаке беспилотников в Крыму, которая произошла ночью.

Мария Захарова цинично утверждает, что Крымский мост является "объектом сугубо гражданской инфраструктуры", поэтому "таким варварским акциям не может быть оправдание и они не останутся без ответа".

Напомним, ранее ситуацию с взрывами на Крымском мосту прокомментировало российское Министерство обороны.

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