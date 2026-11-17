Украина ударила по Крымскому мосту

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В ночь на 17 ноября в районе Крымского моста прогремели мощные взрывы. В результате атаки зафиксированы значительные разрушения — арка автомобильной части переправы упала в воду.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Службу безопасности Украины, все привлеченные подразделения Сил обороны Украины, министра обороны Украины, главнокомандующего ВСУ и ГШ ВСУ и всех производителей оружия за беспрецедентную операцию в ответ на российские удары по нашей инфраструктуре.

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«Сегодня каждый может видеть последствия для основной военной переправы с территории России в наш украинский Крым. Это результат уже седьмого этапа операции, которая реализовывалась несколько недель, разработана и координировалась Службой безопасности совместно с Генеральным штабом ВСУ. Наши воины поэтапно уничтожали системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие определенные объекты на пути к финальной цели», — написал он.

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Для атаки были использованы Dovbush, «Вендета», Da Vinci, «Січень», MICH 2000, «Рута», «Паляниця», Ан-197, FP-1, FP-5 «Фламінго» и Р-360 «Нептун».

В частности, беспилотники «Паляниця» поразили автомобильную часть моста, ракеты «Нептун», дроны «Рута» и FP-5 — железнодорожную часть. С помощью «Фламінго» наши воины произвели управляемое поражение. Связь сработала на отлично до последних секунд.

«Мы неоднократно предлагали России деэскалационные шаги и на все предложения слышали только громкие отказы. РФ ежедневно наносит удары по нашей инфраструктуре, в том числе и по мостам, в Запорожье, Днепре, Киеве, в Одесской области. Мы восстанавливаем нашу инфраструктуру. Но и напоминаем России, что война всегда будет возвращаться туда, где она началась. Украинский потенциал защиты есть и будет высоким, и мы никогда не оставим без ответа террор против наших городов и людей», — подчеркнул украинский лидер.

Удар по Крымскому мосту 17 ноября — что известно

Напомним, 16 ноября Крымский мост подвергся удару, из-за чего оккупанты временно перекрыли автомобильное движение, образовались пробки на около 2000 машин, а в Керчи развернули оперативный штаб. По данным пабликов, боевая часть дрона упала на правую арку судоходного пролета со стороны Крыма, зрительно деформировав ее примерно на 15 градусов. Пострадавших нет.

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А в ночь на 17 ноября в районе Крымского моста снова раздавались взрывы. После этого оккупационные власти полуострова объявили о повторной атаке и перекрытии автомобильного движения.

В результате атаки арка автомобильной части переправы упала в воду. По обнародованной информации, конструкция получила критические повреждения после удара, из-за чего пролет автомобильного участка обрушился. На данный момент масштабы разрушений, дальнейшая пригодность переправы к эксплуатации и детали самой атаки уточняются.

У Владимира Путина уже отреагировали на атаку. Спикер Кремля Дмитрий Песков пафосно заверил, что поврежденный в результате атаки ВСУ Крымский мост не только восстановят, но и сделают «лучше предыдущего».

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