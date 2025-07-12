Атака на Луцк и Львов: спасатели показали фото последствий

Удар по Львову

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Этой ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. В частности, атаку пережили Львов и Луцк.

В ГСЧС опубликовали фото последствий атаки.

Львов

Во Львове к медикам обратились четыре человека. Трем оказали помощь на месте. Одного мужчину госпитализировали.

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Луцк

В Луцке, а счастье, обошлось без человеческих жертв ни травмированных, ни погибших.

Напомним, что ночь на 12 июля российские войска в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

В Черновцах в результате вражеского удара известно о двух погибших.