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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Атака на Луцк и Львов: спасатели показали фото последствий

В ГСЧС показали последствия ночной российской атаки во Львове и Луцке.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Удар по Львову

Удар по Львову

Этой ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. В частности, атаку пережили Львов и Луцк.

В ГСЧС опубликовали фото последствий атаки.

Львов

Во Львове к медикам обратились четыре человека. Трем оказали помощь на месте. Одного мужчину госпитализировали.

Луцк

В Луцке, а счастье, обошлось без человеческих жертв ни травмированных, ни погибших.

Напомним, что ночь на 12 июля российские войска в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

В Черновцах в результате вражеского удара известно о двух погибших.

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