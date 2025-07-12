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- Украина
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Атака на Луцк и Львов: спасатели показали фото последствий
В ГСЧС показали последствия ночной российской атаки во Львове и Луцке.
Этой ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. В частности, атаку пережили Львов и Луцк.
В ГСЧС опубликовали фото последствий атаки.
Львов
Во Львове к медикам обратились четыре человека. Трем оказали помощь на месте. Одного мужчину госпитализировали.
Луцк
В Луцке, а счастье, обошлось без человеческих жертв ни травмированных, ни погибших.
Напомним, что ночь на 12 июля российские войска в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине.
В Черновцах в результате вражеского удара известно о двух погибших.