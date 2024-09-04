Атака на Львов: хирург показал обломок ракеты, изъятый из тела раненого человека

Целями врага в очередной раз стали мирные украинцы.
Львовский хирург показал обломок ракеты, которой россияне атаковали жителей города. Он изъял его из раны человека, раненого в результате обстрела.
Фотографию обнародовал хирург Игнат Герич в Instagram.
"Фрагмент баллистической ракеты, повредивший легкое, магистральный сосуд и позвоночник"
Напомним, утром 4 сентября армия РФ атаковала Львов ракетами и дронами. В результате ударов по в городские больницы госпитализированы 45 человек. Семь из них – дети.
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