Атака на Львов: хирург показал обломок ракеты, изъятый из тела раненого человека

Целями врага в очередной раз стали мирные украинцы.

Львовский хирург показал обломок ракеты, которой россияне атаковали жителей города. Он изъял его из раны человека, раненого в результате обстрела.

Фотографию обнародовал хирург Игнат Герич в Instagram.

"Фрагмент баллистической ракеты, повредивший легкое, магистральный сосуд и позвоночник"

Обломок баллистической ракеты, который хирург изъял из тела раненого пациента во Львове

Напомним, утром 4 сентября армия РФ атаковала Львов ракетами и дронами. В результате ударов по в городские больницы госпитализированы 45 человек. Семь из них – дети.

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