Ракетная атака на морпехов на Днепропетровщине: что говорят в бригаде

Российская ракетная атака / © ТСН.ua

В 35-й отдельной бригаде морской пехоты сотрудничают с правоохранительными органами, чтобы установить обстоятельства, при которых во время вражеского ракетного удара по Днепропетровщине погибли и были ранены украинские морпехи.

Об этом сообщили в заметке бригады на Facebook.

«Прежде всего выражаем искренние соболезнования семьям погибших, раненым — как можно быстрее выздороветь. Сейчас в бригаде соответствующие службы проводят коммуникацию с родными и организационные процедуры по транспортировке погибших воинов», — говорится в сообщении.

Командование бригады подчеркнуло, что продолжает «способствовать правоохранительным органам выяснять причины трагедии».

В бригаде также опровергли утверждение вражеской пропаганды о том, что подразделение потеряло боеспособность.

«Ответ от боевых товарищей погибших россияне увидят на поле боя… За каждого павшего будет возмездие!» — заверили украинские морпехи.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 1 ноября в результате ракетно-дроновой атаки по одному из населенных пунктов Днепропетровщины погибли и получили ранения морские пехотинцы 35-й бригады, собравшиеся для торжественного награждения.

«Тревога была уже давно… Скорее всего, нас кто-то „слил“ из своих. Они [россияне] знали эти две точки и ударили через 15 минут после того, как уже должно было начаться награждение», — рассказал военный 35-й бригады на условиях анонимности.