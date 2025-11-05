- Дата публикации
Ракетная атака на морпехов на Днепропетровщине: что говорят в бригаде
В бригаде морской пехоты опровергли утверждение вражеской пропаганды о том, что подразделение потеряло боеспособность.
В 35-й отдельной бригаде морской пехоты сотрудничают с правоохранительными органами, чтобы установить обстоятельства, при которых во время вражеского ракетного удара по Днепропетровщине погибли и были ранены украинские морпехи.
Об этом сообщили в заметке бригады на Facebook.
«Прежде всего выражаем искренние соболезнования семьям погибших, раненым — как можно быстрее выздороветь. Сейчас в бригаде соответствующие службы проводят коммуникацию с родными и организационные процедуры по транспортировке погибших воинов», — говорится в сообщении.
Командование бригады подчеркнуло, что продолжает «способствовать правоохранительным органам выяснять причины трагедии».
В бригаде также опровергли утверждение вражеской пропаганды о том, что подразделение потеряло боеспособность.
«Ответ от боевых товарищей погибших россияне увидят на поле боя… За каждого павшего будет возмездие!» — заверили украинские морпехи.
Напомним, ранее сообщалось, что вечером 1 ноября в результате ракетно-дроновой атаки по одному из населенных пунктов Днепропетровщины погибли и получили ранения морские пехотинцы 35-й бригады, собравшиеся для торжественного награждения.
«Тревога была уже давно… Скорее всего, нас кто-то „слил“ из своих. Они [россияне] знали эти две точки и ударили через 15 минут после того, как уже должно было начаться награждение», — рассказал военный 35-й бригады на условиях анонимности.