Атака на нефтебазу на оккупированной Луганщине и взрыв в Курчатове: главные новости ночи 12 октября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- На временно оккупированной Луганщине загорелась нефтебаза Читать далее –>
- В российском Курчатове раздался сильный взрыв Читать далее –>
- Враг планирует ввести производство ударных дронов на оккупированных территориях Читать далее –>
- Стало известно, где продвинулся враг — Deep State Читать далее –>
- В Сумах раздались взрывы Читать далее –>
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