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Атака на нефтебазу на оккупированной Луганщине и взрыв в Курчатове: главные новости ночи 12 октября 2024 года

Атака на нефтебазу на оккупированной Луганщине и взрыв в Курчатове: главные новости ночи 12 октября 2024 года

У окупантов была горячая ночь. / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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