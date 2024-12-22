Атака на нефтебазу в Орле: в СНБО объяснили важность поражения объекта

Это законная цель наших бойцов, расположенная на территории РФ.

В Орловской области атакован важный логистический объект армии РФ. Он играет важную роль в обеспечении оккупантов.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Горящая нефтебаза в Орле является важным логистическим объектом, который поддерживает группировку российских войск в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также ведущие боевые действия на Харьковщине", — пояснил Коваленко.

Напомним, ночью 22 декабря Орловская область России в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа.

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