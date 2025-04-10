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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
945
Время на прочтение
1 мин

Атака на Николаев и взрывы в Киеве: главные новости ночи 10 апреля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 апреля 2025 года:

  • В Киеве в результате атаки дронов разрушено частное здание: под завалами оказался человек Читать далее –>

  • Россияне продвинулись вблизи четырех населенных пунктов - Deep State Читать далее –>

  • Николаев атаковали вражеские дроны: вспыхнули пожары Читать далее –>

  • В Николаеве ранены в результате атаки россиян Читать далее –>

  • В Киеве прозвучал ряд взрывов - мониторинговые каналы Читать далее –>

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