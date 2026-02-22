ТСН в социальных сетях

Украина
243
Атака на Николаев: поврежден объект энергетики, часть потребителей без света

После обстрела Николаева обесточены потребители.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Отключение света

В Николаеве в результате атаки дронами-камикадзе зафиксировано повреждение объектов энергетической инфраструктуры. Часть города осталась без электроснабжения.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, из-за обстрела есть обесточивание. В настоящее время специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

«Обесточены 16 тысяч абонентов», — детализировал чиновник.

В то же время, по предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий в городе Николаев с 19 февраля все школы переводят обучение в дистанционный формат, чтобы обеспечить безопасность учащихся. Городские власти просят родителей учесть изменения при планировании дня, при этом детские сады в городе продолжают работать в обычном режиме.

