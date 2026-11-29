Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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Ночью россияне атаковали Одесскую область — погибла женщина. В регионе есть разрушение.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

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«Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате российской атаки на Одесчину. Под ударами оказались жилой дом, склады с детскими игрушками и фермерское хозяйство», — отметил он.



Сейчас на местах попадания продолжается ликвидация последствий вражеских атак.

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Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Атака по Украине 29 ноября — что известно

В ночь на 29 ноября российские войска атаковали Украину 140 дронами. ПВО сбила 101 из них, в том числе 55 реактивных «Шахедов».

В Харькове вражеский дрон атаковал парковку в Шевченковском районе города, загорелся автомобиль. В результате ударов по Запорожью погибла женщина, еще два человека травмированы.

Утром в Сумах раздавались взрывы — город атаковали «Шахедами».

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