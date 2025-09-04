- Дата публикации
-
Украина
- Украина
- Количество просмотров
- 342
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака на Одесский район: вспыхнули склады и авто (фото)
В Одесском районе работали силы ПВО, однако российские удары все же вызвали повреждения.
В ночь на 4 сентября российские войска атаковали Одесский район. Вражеские удары повредили склады и транспорт.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Во время российской атаки в Одесском районе активно работать силы противовоздушной обороны. Однако, российские удары повредили складские помещения и транспортные средства.
На месте атак вспыхнули пожары, которые оперативно потушили подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 4 сентября российские оккупанты атаковали Одессу дронами. В городе прогремела серия взрывов.
Вражеские беспилотники этой же ночью атаковали и другие украинские города. Так, взрывы были слышны в Славянске, Чугуеве, в Полтавской и Харьковской областях.