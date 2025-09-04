Атака на Одесский район: вспыхнули склады и авто (фото)

Пожар в Одесском районе из-за российской ночной атаки 4 сентября / © Олег Кипер / Одесская ОВА

В ночь на 4 сентября российские войска атаковали Одесский район. Вражеские удары повредили склады и транспорт.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Во время российской атаки в Одесском районе активно работать силы противовоздушной обороны. Однако, российские удары повредили складские помещения и транспортные средства.

На месте атак вспыхнули пожары, которые оперативно потушили подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 4 сентября российские оккупанты атаковали Одессу дронами. В городе прогремела серия взрывов.

Вражеские беспилотники этой же ночью атаковали и другие украинские города. Так, взрывы были слышны в Славянске, Чугуеве, в Полтавской и Харьковской областях.