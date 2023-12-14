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Атака на Одесскую область и полеты беспилотников на Москву: главные новости ночи 14 декабря 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1984
Время на прочтение
1 мин
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Атака на Одесскую область и полеты беспилотников на Москву: главные новости ночи 14 декабря 2023 года

Вражеские беспилотники ночью терроризировали Одесскую область / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

  • Вражеский беспилотник залетел на границу между Украиной и Румынией — мониторинговые каналы Читать далее –>
  • В Одесской области и в Херсонской области прогремели взрывы — очевидцы Читать далее –>
  • Спасатели работают на месте попадания в Одесской области: пострадали 11 человек (фото) Читать далее –>
  • Россиянам в очередной раз видится: на Москву летел беспилотник Читать далее –>
  • Второй за ночь неизвестный беспилотник пытался долететь до Москвы Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1984
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