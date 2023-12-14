Атака на Одесскую область и полеты беспилотников на Москву: главные новости ночи 14 декабря 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
- Вражеский беспилотник залетел на границу между Украиной и Румынией — мониторинговые каналы Читать далее –>
- В Одесской области и в Херсонской области прогремели взрывы — очевидцы Читать далее –>
- Спасатели работают на месте попадания в Одесской области: пострадали 11 человек (фото) Читать далее –>
- Россиянам в очередной раз видится: на Москву летел беспилотник Читать далее –>
- Второй за ночь неизвестный беспилотник пытался долететь до Москвы Читать далее –>
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