Атака на Одесскую область иранскими дронами и взрывы в Херсоне: главные новости ночи 19 апреля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 19 апреля 2023 года:
- В Херсоне не прекращаются взрывы Читать далее –>
- Враг атаковал Одессу: есть "прилет" — соцсети Читать далее –>
- Враг совершил атаку дронами-камикадзе по Одесщине: есть попадание в объект общественной инфраструктуры — власть Читать далее –>
- После встречи Лукашенко и Пушилина МИД вызывает посла Украины в Беларуси Читать далее –>
- Оккупанты начали проводить "паспортизацию" пенсионеров на Донбассе Читать далее –>
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