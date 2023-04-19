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Атака на Одесскую область иранскими дронами и взрывы в Херсоне: главные новости ночи 19 апреля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4737
Время на прочтение
1 мин
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Атака на Одесскую область иранскими дронами и взрывы в Херсоне: главные новости ночи 19 апреля 2023 года

Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 19 апреля 2023 года:

  • В Херсоне не прекращаются взрывы Читать далее –>
  • Враг атаковал Одессу: есть "прилет" — соцсети Читать далее –>
  • Враг совершил атаку дронами-камикадзе по Одесщине: есть попадание в объект общественной инфраструктуры — власть Читать далее –>
  • После встречи Лукашенко и Пушилина МИД вызывает посла Украины в Беларуси Читать далее –>
  • Оккупанты начали проводить "паспортизацию" пенсионеров на Донбассе Читать далее –>

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Просмотры
4737
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