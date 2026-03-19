Атака на Одессу: есть пострадавшие
Российская атака по Одессе повлекла за собой разрушение жилых домов и ранение мирных жителей.
В результате вражеской атаки по Одессе зафиксировано попадание в жилую застройку города. Сейчас известно о трех пострадавших, двое из них госпитализированы в городскую больницу.
Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак .
По его словам, в результате удара повреждены две многоэтажки, жилой дом в историческом центре города, а также здания в частном секторе. Из-за атаки возникли пожары, однако их оперативно ликвидировали.
В настоящее время на местах работают все оперативные и коммунальные службы. Идет ликвидация последствий вражеского удара.
