Атака на Одессу: есть пострадавшие

Российская атака по Одессе повлекла за собой разрушение жилых домов и ранение мирных жителей.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Одессу

Атака на Одессу / © Facebook / Сергей Лысак

В результате вражеской атаки по Одессе зафиксировано попадание в жилую застройку города. Сейчас известно о трех пострадавших, двое из них госпитализированы в городскую больницу.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак .

По его словам, в результате удара повреждены две многоэтажки, жилой дом в историческом центре города, а также здания в частном секторе. Из-за атаки возникли пожары, однако их оперативно ликвидировали.

В настоящее время на местах работают все оперативные и коммунальные службы. Идет ликвидация последствий вражеского удара.

Напомним, что ранее "Шахед" атаковал Главное управление СБУ во Львовской области - что известно о последствиях

