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- Украина
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Атака на Одессу и Сумы: главные новости ночи 22 июля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 22 июля 2025 года:
Россияне ударили по жилому району Сум: есть раненые Читать далее –>
Обстрел Сумщины: количество пострадавших растет Читать далее –>
В Одессе были слышны взрывы Читать далее –>
Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками: есть повреждения гражданской инфраструктуры Читать далее –>
Россияне атаковали Одессу ударными дронами: выбиты окна в домах и сгорели авто Читать дальше –>