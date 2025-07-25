Атака на Одессу: омбудсмен рассказал, какие исторические здания повредила Россия

Последствия массированной атаки РФ на Одессу / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

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Российский ракетный обстрел Одессы 24 июля нанес разрушения семи памятникам культурного наследия в историческом центре города, имеющем международный охранный статус ЮНЕСКО.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«В связи с этим я направил официальное письмо ЮНЕСКО с требованием дать надлежащую оценку обстрелу и принять меры по защите украинского культурного наследия», — отметил омбудсмен.

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Также он рассказал, что среди поврежденных объектов — четыре памятника архитектуры национального значения:

Воронцовский дворец (начало XIX века),

дворец на Приморском бульваре, 9,

дом Родоканаки (гостиница «Hotel de Versal»),

здание отеля «Лондонский».

Также в результате российской атаки пострадали:

здание Мещанской управы,

Фруктовый пассаж,

корпус станции «Одесса-порт».

«Эти достопримечательности являются частью не только украинского, но и мирового культурного наследия. Их целенаправленное уничтожение — попытка стереть историческую память, национальную идентичность и культурную самобытность украинского народа. Это еще одно военное преступление, которое Россия совершает на территории Украины», — отметил Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, по состоянию на сегодняшний день в результате вооруженной агрессии РФ в Украине уже разрушены или повреждены 1528 памятников культурного наследия и 2359 объектов культурной инфраструктуры.

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«Эти масштабы свидетельствуют о системной и целенаправленной политике уничтожения культурного облика Украины», — добавил Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека призвал международное сообщество отреагировать на такие действия РФ эффективными юридическими и институциональными механизмами ответственности.

Напомним, в ночь на 24 июля оккупанты нанесли массированный удар по Украине беспилотниками и ракетами. В результате атаки пострадал город Одесса.

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