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Атака на Одессу: омбудсмен рассказал, какие исторические здания повредила Россия
Российский ракетный удар по Одессе 24 июля повредил семь объектов культурного наследия, включая достопримечательности ЮНЕСКО.
Российский ракетный обстрел Одессы 24 июля нанес разрушения семи памятникам культурного наследия в историческом центре города, имеющем международный охранный статус ЮНЕСКО.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
«В связи с этим я направил официальное письмо ЮНЕСКО с требованием дать надлежащую оценку обстрелу и принять меры по защите украинского культурного наследия», — отметил омбудсмен.
Также он рассказал, что среди поврежденных объектов — четыре памятника архитектуры национального значения:
Воронцовский дворец (начало XIX века),
дворец на Приморском бульваре, 9,
дом Родоканаки (гостиница «Hotel de Versal»),
здание отеля «Лондонский».
Также в результате российской атаки пострадали:
здание Мещанской управы,
Фруктовый пассаж,
корпус станции «Одесса-порт».
«Эти достопримечательности являются частью не только украинского, но и мирового культурного наследия. Их целенаправленное уничтожение — попытка стереть историческую память, национальную идентичность и культурную самобытность украинского народа. Это еще одно военное преступление, которое Россия совершает на территории Украины», — отметил Дмитрий Лубинец.
По словам омбудсмена, по состоянию на сегодняшний день в результате вооруженной агрессии РФ в Украине уже разрушены или повреждены 1528 памятников культурного наследия и 2359 объектов культурной инфраструктуры.
«Эти масштабы свидетельствуют о системной и целенаправленной политике уничтожения культурного облика Украины», — добавил Лубинец.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека призвал международное сообщество отреагировать на такие действия РФ эффективными юридическими и институциональными механизмами ответственности.
Напомним, в ночь на 24 июля оккупанты нанесли массированный удар по Украине беспилотниками и ракетами. В результате атаки пострадал город Одесса.