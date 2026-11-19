Поврежденное остекление фасада Музея современного искусства Одессы в результате российской атаки / © Суспільне

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В Одессе 18 ноября в результате российской атаки пострадало здание Музея современного искусства.

Об этом сообщили на странице музея в Instagram.

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«Пострадал фасад и стены внутри здания. Команда музея не пострадала», — говорится в сообщении.

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В комментарии «Суспільному Одеса» директор музея Семен Кантор рассказал, что взрывной волной в здании выбило семь больших фасадных витрин на первом этаже и восемь окон на втором и из боковых частей музея. Поэтому некоторые экспонаты упали со своих креплений.

Повреждено остекление фасада Музея современного искусства Одессы / © Суспільне

Повреждено остекление фасада Музея современного искусства Одессы / © Суспільне

Отверстие в стеклянной раме Музея современного искусства Одессы, пробитое обломком во время российской атаки / © Суспільне

Повреждены крепления фоторамок в экспозиционном зале Музея современного искусства Одессы в результате взрывной волны / © Суспільне

Повреждены крепления фоторамок в экспозиционном зале Музея современного искусства Одессы в результате взрывной волны / © Суспільне

По словам Кантора, к моменту атаки на музей посетителей не было, поскольку работники готовились к открытию. Сами работники также не пострадали — от осколочных ран спасла защитная пленка на окнах.

Директор музея добавил, что восстановительные работы планируется начать 19 ноября. Семен Кантор надеется, что музей сможет возобновить работу через два-три дня.

Напомним, в результате трех атак на Одессу 18 ноября погибли четыре человека, еще девять получили ранения.

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