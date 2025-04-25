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Атака на Павлоград: количество пострадавших резко возросло, есть новые детали
Удар по Павлограду нанес значительные разрушения и травмировал детей и подростков. Пять человек — в больнице.
Из-за атаки на Павлоград в Днепропетровской области 25 апреля пострадали 14 человек. Кроме пятиэтажки в городе зафиксированы и другие повреждения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Число пострадавших из-за удара по Павлограду возросло до 14. Среди них — трое детей. Кроме подростков в возрасте 15 и 17 лет, пострадал еще 6-летний мальчик.
«Пятеро пострадавших остаются в больнице, из них трое в тяжелом состоянии», — отметил Лысак.
Кроме пятиэтажки, в результате российской атаки в Павлограде повреждена инфраструктура, частично разрушено помещение социального учреждения. Также сгорело несколько автомобилей. Все пожары уже потушили.
Напомним, 25 апреля российские войска атаковали Павлоград беспилотниками. Из-за атаки загорелся многоквартирный дом. Погибли четыре человека, также были раненые.