Атака на Павлоград: количество пострадавших резко возросло, есть новые детали

Поврежденная пятиэтажка в Павлограде после российской атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

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Из-за атаки на Павлоград в Днепропетровской области 25 апреля пострадали 14 человек. Кроме пятиэтажки в городе зафиксированы и другие повреждения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Число пострадавших из-за удара по Павлограду возросло до 14. Среди них — трое детей. Кроме подростков в возрасте 15 и 17 лет, пострадал еще 6-летний мальчик.

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«Пятеро пострадавших остаются в больнице, из них трое в тяжелом состоянии», — отметил Лысак.

Кроме пятиэтажки, в результате российской атаки в Павлограде повреждена инфраструктура, частично разрушено помещение социального учреждения. Также сгорело несколько автомобилей. Все пожары уже потушили.

Напомним, 25 апреля российские войска атаковали Павлоград беспилотниками. Из-за атаки загорелся многоквартирный дом. Погибли четыре человека, также были раненые.