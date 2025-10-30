Атака на Покровск: эксперт "Флэш" призывает к тяжелому решению для сохранения жизней военных

Покровское направление

Российские войска продолжают активно наступать на Покровск и поставили своей целью окружить Покровскую агломерацию.

Эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей «Флэш» Бескрестнов заявил, что если Украина не смогла этому противостоять, то нужно брать ответственность и принимать непопулярные решения по отводу с этого участка личного состава Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в Telegram.

«Я считаю, у нас нет ничего дороже людей. Что и когда решать, знает только высшее командование, видя всю картину», — подчеркнул эксперт.

Бескрестнов призвал власти и командование не сгубить зря украинских военных «ради политики и общественного мнения». Военнослужащий Станислав Бунятов указал, что «Флэш» прав, и подчеркнул, что лучшим вариантом в этой ситуации для сохранения жизни военных — это вовремя выйти из города и занять нормальную линию обороны. Он добавил, что наша страна не должна повторить трагическую историю Угледара.

Напомним, для окружения Покровской агломерации РФ привлекла около 11 тысяч оккупантов. Глава Кремля Путин дал приказ своим солдатам захватить Покровск до середины ноября. На этом участке у врага есть «тотальное преимущество» в бронетехнике, артиллерии и количестве солдат. Кроме того, захватчики сломали украинскую логистику в направлении Мирнограда и агломерации.