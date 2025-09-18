- Дата публикации
-
Украина
Атака на Полтавщину: в "Укрзализныце" сообщили, какие поезда задерживаются
В результате временного обесточивания нескольких участков в Полтавской области были задействованы резервные тепловозы.
В ночь на 18 сентября армия РФ обстреляла Полтавщину. Из-за последствий атаки задерживается ряд поездов.
Об этом сообщает «Укрзализныця».
Как отметили в компании, сейчас до 3 часов задерживается несколько пассажирских поездов. Речь идет о:
№102 Херсон — Краматорск,
№63/111 Харьков, Изюм — Львов,
№64/112 Львов — Харьков, Изюм,
791 Кременчуг - Киев.
«По состоянию на 07:00 повреждение локализовано, а напряжение подано – поезда (в том числе пригородные электропоезда) в дальнейшем будут двигаться своим ходом», – отметили в УЗ.
В ОВА отметили, что РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе. Есть потерпевший человек.
«Ночью враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе. В результате возникли пожары, локализованные подразделениями ГСЧС. Один человек травмирован», — добавил глава Полтавской ОВ Владимир Когут.
Напомним, российский дрон атаковал заправку в Полтавской области. Возник масштабный пожар. Есть потерпевшие.
Как детализировали, БпЛА попал в здание АЗС, из-за чего возникло возгорание и разрушение. Среди пострадавших — три водителя и кассир, находившиеся на территории станции. Повреждения получили также автомобили, оборудование и сооружения.