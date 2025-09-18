Атака на Полтавщину: в "Укрзализныце" сообщили, какие поезда задерживаются

Поезд "Укрзализныци" / © t.me/UkrzalInfo

В ночь на 18 сентября армия РФ обстреляла Полтавщину. Из-за последствий атаки задерживается ряд поездов.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

Как отметили в компании, сейчас до 3 часов задерживается несколько пассажирских поездов. Речь идет о:

№102 Херсон — Краматорск,

№63/111 Харьков, Изюм — Львов,

№64/112 Львов — Харьков, Изюм,

791 Кременчуг - Киев.

«По состоянию на 07:00 повреждение локализовано, а напряжение подано – поезда (в том числе пригородные электропоезда) в дальнейшем будут двигаться своим ходом», – отметили в УЗ.

В ОВА отметили, что РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе. Есть потерпевший человек.

«Ночью враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе. В результате возникли пожары, локализованные подразделениями ГСЧС. Один человек травмирован», — добавил глава Полтавской ОВ Владимир Когут.

Напомним, российский дрон атаковал заправку в Полтавской области. Возник масштабный пожар. Есть потерпевшие.

Как детализировали, БпЛА попал в здание АЗС, из-за чего возникло возгорание и разрушение. Среди пострадавших — три водителя и кассир, находившиеся на территории станции. Повреждения получили также автомобили, оборудование и сооружения.