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Атака на пороховой завод и конструкторское бюро в РФ и взрывы в Украине: главные новости ночи 11 ноября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2086
Время на прочтение
1 мин
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Атака на пороховой завод и конструкторское бюро в РФ и взрывы в Украине: главные новости ночи 11 ноября 2023 года

Ночью по Украине распространялась воздушная тревога / Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 11 ноября 2023 года:

  • В Подмосковье беспилотник атаковал конструкторское бюро машиностроения — СМИ Читать далее –>
  • Взрыв и пожар произошли на Тамбовском пороховом заводе – очевидцы Читать далее –>
  • Ракеты дважды ударили по Одесскому району: попали в дачный кооператив и припортовую инфраструктуру Читать далее –>
  • На Полтавщине прогремели взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
  • "Наши кладут спать металлолом": на Днепропетровщине прозвучали взрывы Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
2086
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