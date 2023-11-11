Атака на пороховой завод и конструкторское бюро в РФ и взрывы в Украине: главные новости ночи 11 ноября 2023 года

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Главные новости ночи 11 ноября 2023 года:
- В Подмосковье беспилотник атаковал конструкторское бюро машиностроения — СМИ Читать далее –>
- Взрыв и пожар произошли на Тамбовском пороховом заводе – очевидцы Читать далее –>
- Ракеты дважды ударили по Одесскому району: попали в дачный кооператив и припортовую инфраструктуру Читать далее –>
- На Полтавщине прогремели взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
- "Наши кладут спать металлолом": на Днепропетровщине прозвучали взрывы Читать далее –>
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