Атака на порт "Кавказ" в Краснодарском крае: ВМС подтвердили уничтожение парома "Конро Трейдер"

Накануне стало известно об ударе по российскому парому "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края. Уничтожение судна официально подтвердили в военно-морских силах.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Цель была уничтожена

Как отметил Плетенчук, этот паром является одной из важнейших цепей российской военной логистики для обеспечения оккупационных сил.

"В первую очередь горюче-смазочными материалами, но, кроме того, он перевозил конечно и вооружение. Поэтому это вполне легитимная цель. Это должно уменьшить потенциал и возможности врага на тех локациях, где они ведут активные боевые действия"

Напомним, вчера в российском порту "Кавказ" в Краснодарском крае был атакован паром с нефтепродуктами для оккупантов. Он затонул.

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