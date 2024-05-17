Атака на порт в Новороссийске и взрывы в Харькове, Полтаве и временно оккупированном Крыму: главные новости ночи 17 мая 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Полтаве и Харькове прогремели взрывы Читать далее –>
- После атаки неизвестных беспилотников в крымской Балаклаве пропал свет Читать далее –>
- Частичное исчезновение света в Крыму оккупанты объяснили падением обломков беспилотников Читать далее –>
- Горячая ночь в Новороссийске: местные жители сообщают о взрывах в порту Читать далее –>
- Представители власти в Новороссийске утверждают, что отбили атаку "киевских беспилотников" на город. Читать далее –>
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