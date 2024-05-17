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Атака на порт в Новороссийске и взрывы в Харькове, Полтаве и временно оккупированном Крыму: главные новости ночи 17 мая 2024 года

Атака на порт в Новороссийске и взрывы в Харькове, Полтаве и временно оккупированном Крыму: главные новости ночи 17 мая 2024 года

В России была взрывная ночь / Фото: Википедия

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Полтаве и Харькове прогремели взрывы Читать далее –>
  • После атаки неизвестных беспилотников в крымской Балаклаве пропал свет Читать далее –>
  • Частичное исчезновение света в Крыму оккупанты объяснили падением обломков беспилотников Читать далее –>
  • Горячая ночь в Новороссийске: местные жители сообщают о взрывах в порту Читать далее –>
  • Представители власти в Новороссийске утверждают, что отбили атаку "киевских беспилотников" на город. Читать далее –>

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