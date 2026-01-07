Атака на порты Одесской области: возросло количество жертв

Последствия удара по портам в Одесской области

В Одесской области возросло количество погибших и раненых в результате удара российской террористической армии по портам.

Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Из-за российской атаки погибли два человека. Еще восемь — получили ранения.

«Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил Кипер.

Начальник ОВА проинформировал, что на местах ударов работают все оперативные службы с учетом ситуации с безопасностью.

Ранее сообщалось об одном погибшем и пятерых раненых в результате атаки российской армии на два порта в Одесской области.

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба сообщил, что вражеским ударом повреждены инфраструктуре объекты, административные здания и контейнеры с маслом.

Напомним, с недавних пор российская террористическая армия сместила акцент своих атак на юг Украины в попытке уничтожить логистику и энергетику региона, чтобы остановить функционирование «зернового коридора».